Jahres-Hitzerekord: 37,2 Grad in der Wiener City

An rund 200 der insgesamt 280 Wetterstationen der ZAMG wurden am Dienstag mehr als 30 Grad gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der bis heute heißeste Tag dieses Jahres war der 10. Juli mit 35,5 Grad in Wien Innere-Stadt gewesen. Einen kühlen Gegenpol bildete der Sonnblick: An der Station auf 3109 Metern wurden am Dienstag 10,7 Grad gemessen.