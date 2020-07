Heftiges Unwetter wütete im Tiroler Zillertal

Auf bis zu 36,3 Grad kletterten am Dienstag die Temperaturen in Tirol. Am Abend hatte die brütende Hitze in Teilen des Landes stürmische Folgen. Im Zillertal etwa sind im Raum Zell, Gerlosberg und Ramsberg schwere Unwetter mitsamt wolkenbruchartigen Niederschlägen und orkanartigem Wind niedergegangen. Bei einem Wohnhaus in Ramsau stürzte ein Baum auf zwei Carports und einen Hundezwinger. Diese Objekte wurden dadurch laut Polizei komplett demoliert. Auf das Dach des Nachbarhauses stürzte ebenfalls ein Baum. Die Gemeindestraße wurde für zwei Stunden gesperrt.