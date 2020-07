Chefs von Facebook und Amazon weisen Kritik zurück

Die Chefs von Facebook und Amazon haben vor einer mit Spannung erwarteten Anhörung im US-Kongress Kritik an ihren Konzernen zurückgewiesen. In der am Dienstagabend vorab veröffentlichten Aussage von Mark Zuckerberg hieß es, Facebook habe „auf die amerikanische Art“ Erfolg gehabt, bei der man „mit nichts anfängt und Produkte anbietet, die die Menschen schätzen“.