6G soll 2028 kommen und Hologramme ermöglichen

Während 5G (nicht nur) hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt, denkt man bei Samsung bereits an den Nachfolgestandard 6G. Kommen soll der, so die Vision des südkoreanischen Elektronikriesen, bereits 2028, 2030 sollen dann erste kommerzielle Produkte ihren Weg auf den Markt finden und mit Bandbreiten von bis zu einem Terabit pro Sekunde etwa Anwendungen wie Hologramme ermöglichen.