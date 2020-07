Mobilfunker halten kaum, was sie versprechen

Am Sonntagabend ist das Internet übrigens am langsamsten, was wohl daran liegt, dass zu dieser Zeit besonders viele auf Netflix, YouTube und Co. sind. Zwischen 19 und 20 Uhr beträgt die Median-Geschwindigkeit generell nur 17,05 Mbit/s, am Dienstag um 5 Uhr in der Früh wäre geschwindigkeitstechnisch der beste Zeitpunkt zum Surfen.