Nach Knie-OP richtig verhalten

Lose Teppiche wegräumen, breite Durchgänge in allen Räumen insbesondere auch auf dem Weg vom Bett zur Toilette schaffen. Ideal sind auch Steckdosennachtlichter, am besten mit integriertem Bewegungsmelder. Rutschfeste Matten in und vor der Dusche bzw. vor dem Waschbecken anbringen. Um einen sicheren Gang zu gewährleisten grundsätzlich geschlossene Schuhe tragen. Der Absatz sollte nicht höher als vier Zentimeter sein. Durchgängige Sohlen verringern die Gefahr des Stolperns und Hängenbleibens. Ideal sind weiche, durch ein Luft- oder Gelkissen gepolsterte Sohlen. Das mindert die Stoßbelastung.