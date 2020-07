War flüchtiger Wirecard-Chef ein FPÖ-Informant?

SPÖ: Druck auf Kurz wächst auch

Die SPÖ-Abgeordnete Ruth Becher sagte in einer Aussendung, damit „richtet sich das Scheinwerferlicht in dem Milliardenskandal auf die FPÖ“. Ihrer Ansicht nach erhöhen die Erkenntnisse aber auch den Druck auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sich zu erklären. Sie erinnerte daran, dass sie bereits vor zwei Wochen eine parlamentarische Anfrage an Kurz gerichtet habe. Becher sprach von einem Naheverhältnis zwischen Kurz und dem Wirecard-Chef Markus Braun, der sich in Deutschland verantworten muss, und von einer Spende Brauns von 70.000 Euro an die ÖVP.