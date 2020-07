Cupra el-Born kommt 2021 - aber was ist mit Seat?

Letztere finden sich auch in dem mit Sportschalensitzen, 12-Zoll-Touchscreen und Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion ausgestatteten Innenraum wieder. Technische Details werden noch nicht verraten. Wie der VW ID.3 wird der ebenfalls in Zwickau produzierte el-Born auf der MEB-Plattform aufsetzen. In welchen Antriebs- und Batterievarianten das Cupra-Pendant angeboten wird, bleibt abzuwarten. Seat verspricht dynamische Performance und eine Reichweite von 500 Kilometer mit einer Ladung der 77-kWh-Batterie.