Tiroler Forensiker identifizierten Studenten

Fall ist noch immer ungeklärt

Die Entführung und mutmaßliche Ermordung der 43 Studenten ist noch immer ungeklärt. Um den Fall aufzuklären, stellte der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador den Tätern im Februar sogar einen Straferlass in Aussicht. „Wir bitten jene, die an dem Vorfall beteiligt waren, zu sprechen“, sagte Lopez Obrador. Zugleich wies er die Generalstaatsanwaltschaft an, den Fall neu aufzurollen.