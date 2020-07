Tesla nimmt 2000. Supercharger-Standort in Betrieb

Aktuell stehen in 41 Ländern weltweit Supercharger für Tesla-Fahrer zur Verfügung - 29 der Länder befinden sich dabei auf dem europäischen Kontinent. Bei aktuell 17 Standorten bietet Österreich Tesla-Fahrern über 180 Schnellladeplätze, an denen bislang Strom für rund 85 Millionen elektrische Kilometer geladen wurde. Im Europa-Vergleich liegt Frankreich an der Spitze bei der Anzahl der Supercharger-Standorte (78), während die meisten Ladeplätze (866) und geladenen elektrischen Kilometer (545 Millionen) auf Norwegen fallen.