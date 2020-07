Nach heftigen Debatten: Steuerreform beschlossen

Der Nationalrat beschloss am Dienstag einstimmig ein Gesetz zur Stärkung der Konjunktur in Österreich - ein weiteres Paket zur Investitionsförderung wurde nur gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen. Für die Wirtschaft sind die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung und ein Verlustrücktrag vorgesehen. Als zentraler Punkt des Steuerpakets gilt die Senkung des Eingangssatzes der Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent - diese Regelung tritt bereits rückwirkend mit Jahresbeginn in Kraft. Außerdem erhalten Arbeitnehmer, die weniger als 11.000 Euro pro Jahr verdienen und damit keine Einkommenssteuer zahlen müssen, nun 100 Euro mehr Negativsteuer.