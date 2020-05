Flugverkehr-Emissionen im Vorjahr auf Rekordhoch

Wegen Covid-Krise 90 Prozent weniger Flüge

Seit Mitte März ist der Flugverkehr wegen der Coronavirus-Pandemie in Österreich um rund 90 Prozent zurückgegangen. „Eine mögliche Staatshilfe an die AUA ist an Mitspracherechte und an klare ökologische Kriterien zu knüpfen“, forderte der VCÖ. Österreichs Regierung sollte sich dabei ein Vorbild an Frankreichs Vorgaben an die Air France nehmen.