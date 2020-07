Türken vs. Kurden: „Jugend in Stellung gebracht“

„Man sollte wissen, was es mit dem Erdogan-Regime auf sich hat“

Am schlimmsten ist für Genner, „dass die Wortargumentation der Negativ-Begründung eins zu eins von der türkischen Justiz übernommen wurde, wo man meinen müsste, man weiß in Österreich, was es mit dem Erdogan-Regime auf sich hat.“ Und: „Er setzt auch hier in Österreich seine Tätigkeiten fort. Er ist bei kurdischen Vereinen, bei Faykom - dem Rat der Kurdischen Gesellschaft in Österreich, bei einem Zweigverein wo er Vorsitzender ist, wo er Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel ein Wasserspielefest, das von der Gemeinde Wien und der Polizei subventioniert wird.“ Er fängt an zu lachen. „Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass er an seiner terroristischen Haltung festhält“, führt er ironisch aus. Diesen Beamten hat Genner dann bei einem anderen Verfahren „wegen Befangenheit“ abgelehnt. Weil er „offensichtlich ein politischer Gegner des kurdischen Freiheitskampfes ist, dann darf er nicht Beamter in solchen Verfahren sein. Wir schauen uns sehr genau an, wer in den verschiedenen Amtstuben sein Unwesen treibt, es ist Zeit, dass es einmal anders wird.“