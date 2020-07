„Unruhestifter werden Konsequenzen kennenlernen“

Unter dem Titel „Sicherheit statt importierter Gewalt durch Fremde - für ein sofortiges Ende multikultureller Konflikte in Österreich“ hat die FPÖ am Dienstag im Nationalrat die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken im Wiener Bezirk Favoriten thematisiert. Klubobmann Herbert Kickl warf der Bundesregierung vor, hier zu verharmlosen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte: „Wenn sich herausstellen sollte, dass es einen türkischen Einfluss gibt; wenn von einem anderen Staat versucht wird, in Österreich Unruhe zu stiften, dann wird dieses Land die volle Konsequenz der Republik Österreich kennenlernen.“ Zudem habe der Verfassungsschutz „klare Hinweise, dass hier mehr dahintersteckt“, so Nehammer.