Mit Private Public Partnership gegen Mehrkosten

20 Millionen investiert

Bis zum heutigen Tag haben die beiden Firmen insgesamt 20 Millionen Euro in das Projekt investiert. Neben Planung und Bau haben sie auch den Betrieb inklusive der Risiken für 30 Jahre übernommen. Die Infrastruktur - also die Hungerburg- und Nordkettenbahn - ist nach wie vor im Besitz der Stadt Innsbruck. An diese wird nach insgesamt 30 Jahren auch der Betrieb wieder zurückfallen.