Motorradfahrer (52) bei Unfall tödlich verunglückt

Die rutschige Fahrbahn wurde am Montagmorgen einem niederländischen Motorradfahrer (52) zum Verhängnis. Trotz strömendem Regen fuhr der 52-Jährige gemeinsam mit zwei Kollegen die Fernpassstraße nahe Biberwier entlang, er an vorderster Front. In einer Kurve passierte das Unglück: Der Niederländer geriet auf die Gegenfahrbahn und kolldierte frontal mit einem Lkw.