Polizeikosten: Eine Million für Demos in Wien

Sondersitzung im Rathaus zu Krawallen in Favoriten

Die Chaostage in Favoriten haben auch ein Nachspiel im Rathaus. Die ÖVP beruft eine Sondersitzung ein. Es ist das demokratische Recht der Opposition, einen Sondergemeinderat zu verlangen. Den Antrag dazu bringen die Stadt-Türkisen am Montag ein, wie die „Krone“ erfahren hat. Binnen 21 Tagen, also noch im Juli, müssen die Mandatare - Urlaubszeit hin oder her - zusammenkommen.