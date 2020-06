Spurhaltesystem: Länder einigen sich auf Regelung

Mehr als 50 Länder haben sich auf Regelungen zum autonomen Fahren geeinigt. 2021 sollen Vorschriften für automatisierte Spurhaltesysteme in Kraft treten, erklärte die UNO am Donnerstag. „Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt zur Verbreitung autonomer Fahrzeuge und einer sichereren, nachhaltigeren Mobilität für alle“, so die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE).