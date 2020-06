„Stopp Corona“-App: Handshake jetzt automatisiert

Künftig werden mit dem digitalen Handshake Kontakte automatisch gespeichert. Die App verwendet dafür die neuen Schnittstellen, die Apple und Google kürzlich zur Verfügung gestellt haben. Österreich gehört damit zu den ersten Ländern in Europa, das über eine voll funktionsfähige App verfügt, die den Vorgaben des „Privacy-Preserving Contact-Tracing“ entspricht und damit eine Unterbrechung von Infektionsketten unter strenger Wahrung der Privatsphäre ermöglicht, hieß es in einer Aussendung. Nutzer müssen ihre Kontakte demnach nicht mehr wie bisher manuell speichern, sondern bekommen stattdessen automatisch Codes zugewiesen, bestehend aus einem Tiernamen und zwei Ziffern. Stier68 könnte etwa Reh75 als Kontakt hinzufügen. Das Kontakttagebuch gehört der Vergangenheit an.