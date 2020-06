Deutsche Bergsteiger ignorierten Nebel und Regen

Rutschiger Weg und Nebel auf 1900 Metern

Denn gegen 13 Uhr geriet das Paar in ungefähr 1900 Metern Höhe in dichten Nebel. Die Sicht wurde immer mehr eingeschränkt, zudem war der Weg vom Regen nass und rutschig. „Grundsätzlich wären sie ja für den Aufstieg ausgerüstet gewesen, aber bei so schlechtem Wetter sollte man das trotzdem nicht machen“, rügt Hannes Höflinger, Einsatzleiter der Bergrettung Scheffau/Sölllandl, das leichtsinnige Pärchen, welches gegen 13.20 Uhr einen Notruf absetzen musste.