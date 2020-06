Israels Spitäler öffnen Corona-Abteilungen wieder

Sigal Sadetzki, eine ranghohe Repräsentantin im Gesundheitsministerium, sagte dem Armeesender am Sonntag: „Wir beobachten einen besorgniserregenden und fortwährenden Anstieg der Infektionen.“ Man wolle keine Angst schüren, aber der Öffentlichkeit die Wahrheit sagen. „Die Möglichkeiten des Gesundheitssystems sind begrenzt.“ Auch in den Palästinensergebieten wurde in den vergangenen Tagen ein Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet.