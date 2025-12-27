Vorteilswelt
Raptors verlieren

Der Rücken! Jakob Pöltls Leidenszeit geht weiter

US-Sport
27.12.2025 07:55
Keine einfachen Zeiten für Jakob Pöltl
Keine einfachen Zeiten für Jakob Pöltl(Bild: APA/ERNST WEISS)

Jakob Pöltls Leidenszeit in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) geht weiter. Wegen seiner Rückenprobleme war der 30-jährige Wiener am Freitag (Ortszeit) auch beim 117:138 der Toronto Raptors auswärts gegen die Washington Wizards nur Zuschauer. 

Die Kanadier hatten dabei gegen den Liga-Nachzügler mit 17:36 im Schlussviertel klar das Nachsehen. Brandon Ingram erzielte 29 Punkte für die Raptors, die mit Pöltl 13 von 21 Partien gewonnen haben und ohne den Center nunmehr eine 5:6-Bilanz aufweisen. Am Sonntag beginnt für Toronto eine Serie von fünf Heimspielen. Erster Gegner sind die Golden State Warriors, die zuletzt drei Siege hintereinander gefeiert haben.

Auch Verfolger erfolglos
Ohne Erfolgserlebnis geblieben sind am Stefanitag indes auch die unmittelbaren Verfolger der in der Eastern Conference viertplatzierten Kanadier. Die Philadelphia 76ers unterlagen bei den Chicago Bulls mit 102:109, Orlando Magic verlor gegen die Charlotte Hornets 105:120. Eine Niederlage setzte es mit 129:131 bei Utah Jazz auch für die im NBA-Osten führenden Detroit Pistons.

Porträt von krone Sport
krone Sport
