Der Rücken! Jakob Pöltls Leidenszeit geht weiter

Die Kanadier hatten dabei gegen den Liga-Nachzügler mit 17:36 im Schlussviertel klar das Nachsehen. Brandon Ingram erzielte 29 Punkte für die Raptors, die mit Pöltl 13 von 21 Partien gewonnen haben und ohne den Center nunmehr eine 5:6-Bilanz aufweisen. Am Sonntag beginnt für Toronto eine Serie von fünf Heimspielen. Erster Gegner sind die Golden State Warriors, die zuletzt drei Siege hintereinander gefeiert haben.