Über dem Durchschnitt: Kärnten erlebte Hitzejahr

Weniger Regen, wärmerer Winter

Die hohen Temperaturen machten sich in Kärnten das ganze Jahr über bemerkbar. Der Winter blieb in den Tallagen oft mild, Frosttage waren rar. Frühling und Sommer starteten früher und dauerten länger. Die Folge: Pflanzen blühten zeitiger, die Vegetationsperiode verlängerte sich – und der Wasserbedarf stieg. Gleichzeitig blieb der Niederschlag unter dem langjährigen Durchschnitt. Laut Tauernwetter.at lag die Jahresmenge „leicht unter dem klimatologischen Mittel“, auch wenn es regional durchaus kräftige Regenfälle gab.