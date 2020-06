Kugelhagel, Sprengfalle: Diese G-Klasse hält durch

Brot-und-Butter-Optik oder Bling Bling

Mittelfristig soll Invicto eine ganze Modellpalette anbieten und markenübergreifend arbeiten. Doch schon bei der G-Klasse fächern sie in Bottrop das Produktprogramm kräftig auf und bieten vom Start weg drei Varianten an. Weil Tarnung der beste Schutz ist, gibt es den G für Umbaupreise ab 354.600 Euro als ganz dezenten „Pure“, dem man seinen Panzer nicht einmal auf den zweiten Blick ansieht. Selbstdarsteller und Stammkunden bedienen sie in Bottrop mit dem Luxury, der vom Carbon-Kit für die Karosserie bis zum erweiterten Ledertrimm im Innenraum mit allem Bodybuilding daherkommt, das man von Brabus erwartet. Und wer es wirklich ernst meint mit dem Einsatz für die Sicherheit, der lässt den G für rund 700.000 Euro zum „Mission“ aufrüsten. Dem fehlt dann zwar jeder Komfort, doch dafür gibt es ein paar Extras, die auch James Bonds Dienstwagen gut zu Gesicht stehen würden: Von den üblichen Blaulichtern und Stroboskopblitzern über eine automatische Lösch- und Frischluftanlage bis hin Suchscheinwerfern mit Fernsteuerung und einer Aufklärungsdrohne - alles gesteuert über einen Touchscreen im Dachhimmel oder einen zweiten Kontrollbildschirm, der aus dem Handschuhfach klappt. Auf dem kann der Einsatzleiter auch kontrollieren, ob alle Kollegen oder alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände, Dokumente und Waren an Bord sind. Denn alles, was dem Nutzer lieb und teuer ist, bekommt einen Chip, und wenn es beim Losfahren im Wagen fehlt, schlägt die Elektronik Alarm.