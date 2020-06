Spektakuläre Szenen aus EAs „Star Wars“-Simulator

Fans von „Star Wars“-Simulatoren wie „Rogue Squadron“, „X-Wing“ oder „TIE Fighter“ fiebern dem neuen Raumkampf-Simulator nach langer Durststrecke in diesem Segment bereits entgegen. Laut EA dürfen sie in „Squadrons“ sogar in virtueller Realität im Cockpit von X-Wing und TIE Fighter Platz nehmen.