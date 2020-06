Fünf tierisch gute Ausflugsziele rund um Wien

In Kronprinz Rudolfs ehemaligem Jagdschloss in Orth an der Donau ist seit 2005 das Besucher-Zentrum des Nationalparks untergebracht. Ein Spaziergang auf der danebenliegenden „Schlossinsel“ führt zu verschiedenen Stationen der heimischen Fauna und Flora. Hier kann man scheue Tiere in ihren Lebensbereichen beobachten, etwa eine Zieselkolonie, Sumpfschildkröten oder Nattern. Mit ein bisschen Glück entdeckt man Graureiher, mit etwas mehr Glück einen Eisvogel, und mit ganz viel Glück den farbenprächtigen Pirol. Das Herzstück ist die in Österreich einzigartige Unterwasser-Beobachtungsstation, die die Vielfalt der Wasserlebewesen in den Donau-Altarmen veranschaulicht. Wie einem Taucher gleich befindet man sich dreieinhalb Meter unter Wasser und bleibt trotzdem trocken. Die Besucher stehen mitten in einem angelegten Teich, der einem Augewässer nachempfunden wurde und beobachten die Fische in ihrem natürlichen Lebensraum.