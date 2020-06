Erneut starker Anstieg der Corona-Zahlen im Iran

Bevölkerung hält sich nicht mehr an Vorgaben

Gesundheitsexperten sehen in den von Präsident Hassan Rouhani angeordneten Lockerungen den Hauptgrund für den Zuwachs. Seit Ende Mai nahmen fast alle Branchen die Arbeit wieder auf. Dies führte auch dazu, dass die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen in der Bevölkerung nicht mehr ernst genommen werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden die hygienischen Vorgaben landesweit derzeit nur noch von etwa 30 Prozent der Menschen eingehalten.