Rouhani fordert „Respekt“ bei US-Verhandlungen

Japans Präsident vor Reise in Iran

Vor diesem Hintergrund plant Japans Regierungschef Shinzo Abo einem Medienbericht zufolge Mitte Juni eine Reise in den Iran. Vom 12. bis 14. Juni wolle Abe bei Treffen mit Rouhani und Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei vermitteln, berichtete die Tageszeitung „Mainchi Shimbun“ am Sonntag.