Mutter (28) und Baby bei Familienstreit verletzt

Die Polizei wurde zu dem Vorfall hinzugezogen, da ein Zeuge die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und der Frau auf offener Straße um 23.30 Uhr in der Friedrich-Kaiser-Gasse beobachtete. „Am Einsatzort trafen die Beamten auf eine am Boden liegende, schreiende Frau und zwei Männer in unmittelbarer Nähe“, hieß es seitens der Polizei.