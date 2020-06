Bei Mega-Transport: „Schiff ahoi“ im Mühlviertel

Das neue Ausflugsschiff der Leondinger Familie Dorn-Fussenegger, das zuerst am Rhein bei Speyer (BRD) unter dem Namen „Sea Life“ unterwegs war, wird von Linz über Bad Leonfelden an den Lipno-See gebracht. „Das Schiff hat uns sofort gefallen. Es wird den immer wichtiger werdenden Rad-Tourismus am Lipno-See abdecken. Auch für Events wie Hochzeiten wird das Schiff genutzt werden“, sagt Lukas Dorn-Fussenegger. Die „Sea Life“ fährt am Vormittag vom Linzer Hafen nach Plesching. Dort heben es zwei Groß-Kräne auf einen Tieflader. Um 22 Uhr soll dann die „Sea Life“ ihre Reise im Schneckentempo von lediglich 10…km/h beginnen.