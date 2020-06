Worauf Passagiere bei Ticketbuchung achten sollten

Viele Fluglinien, darunter die AUA, fliegen nun wieder zahlreiche Destinationen in Europa an, Langstreckenflüge sollen in Kürze folgen. Voraussetzung für Flugreisen ist aber, dass Passagiere in die jeweiligen Länder einreisen dürfen - und das ist zum Zeitpunkt des Ticketkaufs in manchen Fällen noch nicht sicher. Auch wenn das Flugangebot stetig wächst, sollten Passagiere vor der Ticketbuchung einige Punkte beachten, um am Flughafen keine böse Überraschung zu erleben, so die Experten von Flightright.