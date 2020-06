Österreich öffnet Grenze zu 31 Ländern ab 16. Juni

Man wolle die Reisenbeschränkungen so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig aufrechterhalten, betonte der Außenminister: „Heute stoßen wir ein Fenster auf, ein großes Fenster in Richtung neue Reisenormalität.“ Beim Runden Tisch mit Schallenberg, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Innenminister Karl Nehammer und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) sei man übereingekommen, mit 16. Juni die Corona-bedingten Beschränkungen bei der Einreise nach Österreich für 31 Länder aufzuheben. Heißt konkret: Wer aus diesen Ländern kommt, braucht weder ein Gesundheitszeugnis, noch muss er sich in Heimquarantäne begeben.