AUA fliegt ab Mitte Juni 36 europäische Ziele an

600 Millionen Euro für Fluggesellschaft

Am 8. Juni wurde die Rettung der durch die Coronavirus-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines verkündet. In Europa „haben in den letzten Wochen rund 50.000 Menschen in der Luftfahrt ihren Job verloren - jede Lösung, die da helfen kann, ist wichtig“, erinnert auch Branchen-Experte Kurt Hofmann im Gespräch mit krone.tv-Moderatorin Damita Pressl.