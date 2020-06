Jeder HIV-Patient kann heutzutage behandelt werden

Doch leider ist das im Alltag noch nicht angekommen. Dermatologe Dr. Gerold Felician Lang aus Wien behandelt Betroffene und plädiert für einen zeitgemäßen Umgang mit der Thematik: „Menschen mit HIV aus Angst in die Ecke zu stellen, ist irreal. Die Infektion ist zur chronischen Krankheit ohne Einschränkungen geworden, man stirbt heute nicht mehr an HIV, sondern mit HIV. Die Lebenserwartung entspricht weitgehend jener der Durchschnittsbevölkerung. Auch AIDS gibt es bei uns nur mehr bei Personen, die sich jahrelang nicht testen ließen.“ Plakativ drückt es der Facharzt so aus: „Wenn ich als Patient zwischen Fortschreiten einer Atherosklerose, insulinpflichtigem Diabetes oder HIV wählen müsste, würde ich Letzteres wählen.“ Früher Einsatz der Medikamente ist wichtig. Doch vor der Testung schrecken viele zurück. Dr. Lang: „Wir haben in der Ordination innerhalb von Minuten ein Ergebnis, qualvolle Wartezeiten entfallen. Dann wird sofort beraten und eine Therapieoption besprochen. Es gilt das Prinzip ,test & treat‘ in einem Vorgang. So fühlen sich die Patienten nicht allein gelassen, sehen eine Option für die Zukunft und ihre Lebensführung.“