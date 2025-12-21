Vorteilswelt
Ein alter Meister geht

Großer Maler Arnulf Rainer stirbt mit 96 Jahren

Österreich
21.12.2025 17:09
Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der heimischen Nachkriegskunst. Sein Werk ist ...
Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der heimischen Nachkriegskunst. Sein Werk ist umfangreich und vielschichtig. Nach Anfängen im Surrealismus und Informel gelangte er vor allem mit seinen Übermalungen zum Welterfolg.(Bild: Christian Wind)

Der weltbekannte österreichische Maler Arnulf Rainer ist tot. Er verstarb am Donnerstag zu Hause in Oberösterreich kurz nach seinem 96. Geburtstag.

Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der heimischen Nachkriegskunst. Sein Werk ist umfangreich und vielschichtig. Nach Anfängen im Surrealismus und Informel gelangte er vor allem mit seinen Übermalungen zum Welterfolg.

Geboren wurde Arnulf Rainer am 8. Dezember 1929 in Baden bei Wien. Dort befindet sich seit 2009 ein eigens ihm gewidmetes Museum. Mit Beginn der 50er-Jahre wandte sich Rainer nach erstem Interesse für Surrealismus und Informel seinen für ihn charakteristischen Übermalungen zu. Eigene und fremde Bilder, Selbstporträts und Fotos kamen ihm unter Farbe, Kohlestift und Kugelschreiber, 1961 wurde er in Wolfsburg wegen der öffentlichen Übermalung eines prämierten Bildes sogar gerichtlich verurteilt. Gerade wegen seiner radikalen Verhüllung von oft auch religiösen Symbolen war Rainer jahrelang umstritten.

Vielfach ausgestellt und gewürdigt
Ab 1963 arbeitete Rainer in verschiedenen Studios in Berlin, München, Köln und schließlich Wien, wo 1968 im Museum des 20. Jahrhunderts auch seine erste Retrospektive stattfand. Als ihm 1974 der Kunstpreis der Stadt Wien verliehen werden sollte, verweigerte er die Teilnahme an der Übergabezeremonie – der Preis wurde ihm wieder aberkannt. 1977 nahm er an der documenta 6 teil, ein Jahr später vertrat er Österreich bei der Biennale von Venedig. 1978 erhielt er den Großen Österreichischen Staatspreis und wurde im gleichen Jahr Mitglied des Österreichischen Kunstsenates. Erst im heurigen April erhielt Rainer das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

In den internationalen Kunstrankings wurde Rainer wiederholt in den Top 100 geführt, und auch die Museen der Welt würdigten die künstlerische Arbeit des Malers mit zahlreichen Personalen und Retrospektiven – vom Centre Pompidou in Paris (1984) über das Guggenheim in New York (1989) bis zur Pinakothek der Moderne in München. Als maßstabsetzend gilt die Ausstellung „Arnulf Rainer. abgrundtiefe. perspektiefe. Retrospektive 1947-1997“ in der Kunsthalle Krems (1997). In Wien waren große Personalen etwa in der Albertina (2014) oder im Kunstforum (2000) zu sehen.

ORF 2 zeigt anlässlich des Ablebens des Künstlers Sonntagnacht die Dokumentation „Der Übermaler Arnulf Rainer“. Der Film von Claudia Teissig ist ab 23.30 Uhr zu sehen.

Ein alter Meister geht
Großer Maler Arnulf Rainer stirbt mit 96 Jahren
Frontalzusammenstoß
Motor und Getriebe wurden in Feld geschleudert
Am Christkindlmarkt
Mutter und Sohn nahmen gutgläubige Spender aus
Neue Start-Up-WG
Wird Wien jetzt zum neuen Silicon Valley?
Krone Plus Logo
10 Tipps für Gemüt
Fehlende Sonne: So entkommen Sie der Depression
