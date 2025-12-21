Jetzt fix: Köllner wird neuer Blau-Weiß-Trainer

In der vergangenen Saison war der Club unter Langzeit-Trainer Gerald Scheiblehner noch in die Meistergruppe eingezogen und auf Bundesliga-Endrang sechs gelandet. Scheiblehner verließ die Linzer im Sommer allerdings zu den Grasshoppers nach Zürich, Nachfolger Mörec musste nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt gehen. In den beiden abschließenden Partien des Jahres betreute Co-Trainer Andreas Gahleitner das Team interimistisch. Unter seiner Führung gelang auch der einzige Punktgewinn in den jüngsten acht Ligarunden – ein 1:1 zum Jahresabschluss vergangenen Sonntag gegen Rapid.