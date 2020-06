„Der weiße Hai“: Spaß für die heißen Sommermonate

Hochspannung in zwei Akten

Die Partie beginnt in Akt 1: „Amity Island“. Als Crew aus Brody, Hooper und Quint, den Protagonisten des Films, versuchen die Spieler, den Hai ausfindig zu machen. Dieser bewegt sich unbemerkt im Ozean rund um die kleine Insel. Runde um Runde versucht er, möglichst viele Badegäste an den Stränden anzugreifen, ohne seine Position preiszugeben. Das Team versucht in der Zwischenzeit, den Hai mit wohl überlegter Taktik zu entdecken und aufzuhalten.