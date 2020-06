Pflanzliche Grillprodukte im Marktcheck

„Viele Menschen in Österreich wollen sich im Zuge der Coronakrise gesünder ernähren - das können sie auch sehr gut beim Grillen. Die Auswahl an Veggie-Grillprodukten aus Gemüse, Soja oder Hülsenfrüchten in den Supermärkten ist groß“, so Theissing-Matei, Greenpeace-Landwirtschaftsexperte in Österreich. Die Menschen in Österreich essen pro Kopf jährlich etwa 65 Kilogramm Fleisch - dreimal so viel, wie gesundheitlich maximal empfohlen. Dieser übermäßige Fleischkonsum ist ungesund: Er erhöht das Risiko für eine Reihe von Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder gar Krebs. Darüber hinaus hat der Überkonsum von Fleisch auch fatale Folgen für Klima und Umwelt: Die Tierhaltung verursacht rund 15 Prozent der globalen Treibhausgase. Zudem werden für den Anbau von Futtermitteln oft wertvolle Wälder etwa in Südamerika gerodet.