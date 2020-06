Edtstadler empört: „Gewalt beginnt bei Worten“

Platter: „Halte an meinem Team fest“

Zuvor hatte am Sonntag auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erklärt, dass in der Causa Geisler „ein Rücktritt nicht angedacht ist“. Auch in Bezug auf das viel kritisierte Management der Corona-Krise schloss Platter eine Regierungsumbildung vorerst aus. „Ich halte an meinem Team fest“, betonte er in der ORF-„Pressestunde“.