Platter zu Geisler: „Rücktritt nicht angedacht“

Josef Geisler (ÖVP) bleibt trotz seines „Widerwärtiges Luder“-Sagers Landeshauptmannstellvertreter von Tirol. „Ein Rücktritt ist nicht angedacht“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Auch in Bezug auf das viel kritisierte Management der Corona-Krise schloss Platter eine Regierungsumbildung vorerst aus. „Ich halte an meinem Team fest“, betonte er.