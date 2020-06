Hart aber herzlich - Horvat in „großen Fußstapfen“

Der 21-jährige Kroate zählt trotz seines jungen Alters mit 47 Zweitligaspielen schon zu den „alten Hasen“ in Kapfenberg. „Für mich ist die Schleife ein großer Schritt in diesem jungen Team. David hinterlässt natürlich riesige Fußstapfen, aber nun kann ich zeigen, dass ich das Team führen kann“, sagt der Neo-Kapitän. Und hat auch schon einen Plan dafür: Knallhart aber herzlich. „Gerade für junge Spieler ist es am Anfang nicht leicht, besonders nach Fehlern. Die muss man klar ansprechen, dann aber auch einfühlsam sein und Spieler wieder aufbauen.“