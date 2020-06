Hund liegt wegen Birkenzucker-Kuchen im Koma

Hilfe kam zu spät

Besonders tückisch: die vergifteten Vierbeiner zeigen keine Symptome. In den ersten sechs Stunden könnte man sie noch beim Tierarzt mit einer Spritze zum Erbrechen zwingen. Dafür war es aber bei dem Steyrer Hund zu spät. Er wurde erst am nächsten Tag zur Tierklinik gebracht. „Bei so einer Überdosis kommt es zum Leberversagen. Wir ringen jetzt um sein Leben, versuchen mit Infusionen von Leberschutz unser Möglichstes“, sagt Pfeil: „wir kämpfen noch aber es geht in ganz kleinen Schritten bergauf.“