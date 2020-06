Was man selber gegen Wundinfektion tun kann

Das ist in der wärmeren Jahreszeit besonders wichtig, nehmen doch im Sommer solche Komplikationen erfahrungsgemäß zu. Zumal sich in naher Zukunft das Op-Aufkommen steigen wird, da Corona-bedingt verschobene Termine nun nachgeholt werden müssen. Präventive Schritte der Hautdesinfektion vor einer OP schon zu Hause verringern nachweislich das Infektionsrisiko. So setzt man auch international auf ein solches Vorgehen, um diese Bakterien (v.a. Staphylokokkus) zu reduzieren. Mögliche „Problemkeime“ sollen vor der OP effizient beseitigt werden. „Eine wesentliche Maßnahme mit hoher wissenschaftlicher Evidenz ist die Patientendekontamination. Das bedeutet eine Kombination von antiseptischer Ganzkörperwaschung und Nasenbehandlung, die vor der Operation durchgeführt wird“, ergänzt Dr. Klaus. Dafür gibt es spezielle Reinigungsprodukte in Apotheken, die man zu Hause ein paar Tage vor dem Eingriff zu Hause abwendet.