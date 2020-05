In diesen Fällen sagen wir Danke!

Gebührenerstattung

Einen Flug von Luxemburg nach München für Anfang April hatte Helga S. für ihre Tochter und sich über eine Reiseplattform im Internet gebucht. „Ende März wurde der Flug von der Airline per E-Mail abgesagt“, schilderte die Leserin. Also wandte sich die Salzburgerin an den Online-Flugvermittler, wollte die Erstattung ihres Geldes beantragen. Mehrere Male habe sie erfolglos versucht, die Hotline der Plattform zu erreichen, so die Leserin. Nachdem sie nicht mehr weiter wusste, kontaktierte sie die Ombudsfrau. Auf Anfrage erklärte Opodo, dass es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten komme. Frau S. erhält nun ihr Geld zurück, außerdem wird die eigentlich nicht erstattbare Servicegebühr refundiert.