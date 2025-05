Das ewig, goldene Spiel um die Macht des Ringes

„Wotan go home“

Durch die Götter gedemütigt, muss Alberich den Ring an Wotan abgeben. Der Moment, in dem die Götter wieder zu Kräften kommen, überrascht. Gibt Loge die stärkenden Äpfel, bevor die Jugend-versprechende Freia mit den Riesen erscheint. Gebrochen von einem Polaroid-Moment erscheint auf der nebeldurchfluteten Bühne Erda, die mit mahnenden Worten Wotan ins Gewissen spricht. Nach der Abgabe des Ringes an die Riesen kämpfen diese – Fafner gewinnt gegen seinen Riesenkumpanen Fasolt und zieht mit Gold und Ring von dannen. Bevor die royal-wirkende „Götterfamilie“ standesgemäß mit Gondel in ihr neues Machtzentrum Walhall fährt, protestieren die Rheintöchter mit Schildern: „Wotan go home“ oder „Water Live Matters“. Ein verschmitzt lächelnder Loge bleibt sitzend und mit dem Feuer spielend zurück.