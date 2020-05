Salzburgs neue Politik-Generation

Als Wegbegleiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Nachfolger als Bundesobmann der Jungen Volkspartei steht Stefan Schnöll ebenso für einen neuen politischen, jungen Stil. Wenn nach der letzten Nationalratswahl nicht früh klar gewesen wäre, dass das Verkehrsministerium in die Hände der Grünen fällt, wäre Schnöll eine hochgehandelte Aktie für den Ministerposten gewesen. Denn seit seinem Amtsantritt als Verkehrs- und Sportlandesrat im Juni 2018 - damals bereits als Nationalratsabgeordneter durchaus überraschend - hat er in Salzburg mehr bewegt als so manche seiner Amtsvorgänger zusammen. Rückendeckung bekam er dafür meist von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, denn gerade die Projekte im öffentlichen Verkehr kosten natürlich einiges. Neben dem anstehenden Ausbau und der Verlängerung der Salzburger und der Pinzgauer Lokalbahn und der Elektrifizierung der Mattigtalbahn wurde die große Tarifreform mit Umstellung auf das Regionensystem in nur einem Jahr umgesetzt.