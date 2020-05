Ludwig an Bund: „Lassen uns das nicht gefallen!“

Im Disput, wer die Verantwortung über den Anstieg an Corona-Neuinfektionen in der Hauptstadt trägt, ist ganz offensichtlich noch kein Ende in Sicht. „Die Stadt Wien will keine Unterstützung durch die Polizei“, beschwerte sich Innenminister Karl Nehmamer (ÖVP) über fehlende Transparenz und Kommunikation. Bei der Präsentation der Kriminalitätsentwicklung während des Lockdowns goss er weiter Öl ins Feuer, indem er die Hauptstadt als weißen Fleck auf einer roten Österreich-Karte darstellte. Dort finde als einziges Bundesland keine „Überwachung von Quarantänemaßnahmen durch die Polizei“ statt, so Nehammer.