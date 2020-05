Streit Bund mit Wien: Virus verseucht die Politik

Lob und Mahnung an Wien

Die Taktik: Stellungnahme des Bürgermeisters, mit der er sich - diplomatisch formuliert - nicht weit aus dem Fenster lehnt: „Heute haben mehrere Bundesminister bei Pressekonferenzen ,Lob für die‘ sowie ,eine Mahnung an die‘ Stadt ausgesprochen.“ Und tatsächlich warnte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vor einem „pandemischen Tsunami“ in Wien, während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) „keine Causa Wien“ sieht. Schizophrenie-Anfall in der Bundesregierung.