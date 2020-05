Kriminalität sank seit Lockdown um fast 50 Prozent

Aktuell ist vieles anders und fern der uns gewohnten Realität. Dass das Coronavirus und die Maßnahmen gegen seine Verbreitung auch Auswirkungen auf die Kriminalität haben, wurde vom Innenministerium bereits Anfang Mai thematisiert. Einbruchsdelikte gingen in Österreich radikal zurück, weiter erstarkt ist die Cyberkriminalität. Tatsächlich hat sich die Gesamtkriminalität seit den Covid-19-Maßnahmen nahezu halbiert, so eine erste Bilanz am Dienstag. Mittlerweile geht der Trend jedoch langsam wieder zurück in Richtung „alte“ Realität.