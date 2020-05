Steirische Baufirma muss Insolvenz anmelden

Den Passiva von 4,2 Mio. Euro (Liquidationswert - darin enthalten sind rund 1,7 Mio. Euro Eventualverbindlichkeiten) stehen knapp 90.000 Euro an Aktiva gegenüber. Den Insolvenzgläubigern wird eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen, längstens innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten, hieß es am Montag seitens des AKV, des KSV1870 und von Creditreform.